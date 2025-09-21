كيف أنقذ "الجندي المجهول" بولندا من صدمة "الاختراق الكبير"؟

ما زالت ارتدادات الاختراق الروسي لأجواء بولندا قبل أيام تتوالى، فبعد أن صعّدت العملية من منسوب التوتر السياسي بين موسكو ودول الناتو، يظهر في الصورة "جندي بولندي" كان له دور بارز في إفشال الضربة الكبيرة.

وبحسب موقع "أكسيوس، كان الجندي البولندي في موقع يتابع منه القصف على أوكرانيا المجاورة على شاشة الرادار، عندما لاحظَ خللاً غير عادي. كان مساره مختلفًا عن مئات الطائرات الروسية المُسيّرة الأخرى التي كانت تحلق في الجو تلك الليلة.

وعندما تأكد أن الطائرات تتجه نحو بولندا، اتصل بقادته مُطلقًا عملية عسكرية لم تشهدها معظم أنحاء أوروبا منذ 80 عامًا، حيث دوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية، وحلقت الطائرات المقاتلة.

ومن مركز قيادته في وارسو، حشد الفريق "ماتشي كليش" قوة متعددة اللغات من الجنود البولنديين والألمان والإيطاليين والهولنديين ضمن مناوبة لحلف الناتو. انتظر حتى يؤكد طياروه بصريًا أن الأجسام هي بالفعل طائرات روسية بدون طيار، وأنها كانت تخترق المجال الجوي للحلف. ثم أمرهم بإطلاق النار.

وقال الجنرال كليز، الذي أشرف على المهمة، "لم يكن هناك أي تغيير في المسار، لذلك قلت لفريقي: أيها الفريق، هل أنتم مستعدون للانطلاق؟".

الأول منذ الحرب العالمية الثانية

كانت هذه الغارة التي نفذتها طائرة بدون طيار هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي يتم فيها تعبئة القوات المسلحة البولندية لمحاربة تهديد لوطنها، والمرة الأولى منذ إنشاء حلف شمال الأطلسي التي تشتبك فيها قوات الحلفاء مع عدو في مجاله الجوي.

ويقول "أكسيوس"، إن أكثر من 20 طائرة مسيرة خرقت المجال الجوي البولندي، معظمها دمى إسفنجية طفت على الأرض عند نفاد وقودها. وصرح مسؤولون بولنديون بإسقاط ثلاث طائرات مسيرة مسلحة من طراز "شاهد"، كتلك التي تهدد أوكرانيا ليلاً.

وبحسب المسؤولين لم يبلغ عن أي وفيات، مع أن منزلًا في شرق بولندا تضرر، ليس بسبب طائرات روسية مُسيّرة، بل بسبب صاروخ أطلقته طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفقًا لمسؤول بولندي مُطّلع على الحادثة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة عمل عسكري.

"النقطة المزعجة".. قرارات لحظية

ويقول الجنرال كليش، إنه بدأ ليلته كالمعتاد. تلقى في مركز قيادته في وارسو تقريرًا يُشير إلى هجوم روسي على أوكرانيا، شاركت فيه أكثر من 400 طائرة مُسيّرة، بالإضافة إلى صواريخ باليستية وذخائر أخرى. كانت الدفاعات الجوية البولندية في حالة تأهب، لكن لم يكن هناك ما يُشير إلى أن هذا الهجوم سيكون مختلفًا عن الهجمات العديدة التي سبقته.

وعند حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً، تغير الوضع. لاحظ الجندي البولندي، الذي كان متواجدًا في محطة رادار متنقلة على حدود بيلاروسيا، ما وصفه الجنرال كليش لاحقًا بـ "هذه النقطة المزعجة"، وهي تتحرك باتجاه الحدود البولندية.

في تلك المرحلة، كان لا بد من اتخاذ عدة إجراءات في آن واحد، وفقًا للجنرال كليش. كان لا بد من إقلاع الطائرات المقاتلة، وفي هذه الحالة طائرات إف-16 وإف-35، بالإضافة إلى المروحيات العسكرية، وتجهيز الدفاعات الجوية الأرضية، بما في ذلك أنظمة باتريوت المتطورة.

ووفق "أكسيوس"، كان على الجنرال كليش إخلاء المجال الجوي البولندي لضمان عدم تفسير أنظمة الدفاع الجوي، عن طريق الخطأ، طائرة ركاب على أنها هدف.

وتنقل عنه قوله: "كانت العملية مختلفة عن تلك التي تُنفذ كل ليلة تقريبًا في أوكرانيا. هناك، مع مئات الصواريخ والطائرات المسيرة المرسلة من روسيا، ما إن يظهر شيء ما في السماء حتى يهاجمه الجيش الأوكراني بنيرانه البرية والجوية. وكثيرًا ما تتساقط حطام الطائرات المسيرة والذخائر الفارغة على المدن والبلدات".

وأكد كليش، أنه "في النهاية أمر قواته بإسقاط عدد قليل فقط من الطائرات المسيرة". وأضاف أن "معظمها كانت دمى مصنوعة من الفوم ومخصصة للاستخدام في أوكرانيا لتعطيل الدفاعات الجوية"، مشيراً إلى أن تلك التي أُسقطت كانت أشبه بطائرات شاهد الهجومية المسيرة، المصنوعة من المعدن والتي تبدو مختلفة على الرادار عن الدمى.

اختبار روسي

ويقول مسؤول بولندي مطلع على العملية العسكرية، إن الطائرات المسيرة التي أُسقطت كان مسارها يشير إلى احتمال توجهها إلى مطار رزيسزو، قرب الحدود الأوكرانية. المطار محمي بشكل مكثف بأنظمة دفاع جوي، بما فيها صواريخ باتريوت، لأنه يخدم رحلات جوية تنقل أسلحة أجنبية متجهة إلى الجبهة.

وتكهن المسؤول بأن روسيا أرادت اختبار دفاعات المطار. في النهاية، لم تُستخدم سوى رادارات أنظمة باتريوت، وليس صواريخها، التي تُعدّ أكثر تكلفة من الصواريخ التي تُطلق من الطائرات، وكانت ستُسبب أضرارًا أكبر بكثير لو تعطلت.

وفي أعقاب ذلك، تعهد الحلفاء بالتضامن وأطلق حلف شمال الأطلسي عملية عسكرية أطلق عليها اسم "الحارس الشرقي" والتي من شأنها زيادة الدوريات الجوية وأنظمة الاعتراض الأرضية.