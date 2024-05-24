الصين تختبر قدراتها "للاستيلاء على السلطة" في تايوان

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنّ مناورات عسكرية تُجريها، حاليًا، حول تايوان تهدف إلى اختبار قدرة جيشها على "الاستيلاء على السلطة" في الجزيرة، ذات الحكم الذاتي.

وقال متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني إنّ المناورات التي بدأت، يوم أمس الخميس وتنتهي اليوم الجمعة، تهدف إلى اختبار "القدرة على الاستيلاء على السلطة وتوجيه ضربات والسيطرة على مناطق رئيسة"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

وأشار الجيش الصيني إلى أن مناوراته، التي استمرت يومين حول تايوان، كانت عقابًا للقوات الانفصالية، التي تسعى إلى الاستقلال.