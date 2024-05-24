الصين تختبر قدراتها "للاستيلاء على السلطة" في تايوان
أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنّ مناورات عسكرية تُجريها، حاليًا، حول تايوان تهدف إلى اختبار قدرة جيشها على "الاستيلاء على السلطة" في الجزيرة، ذات الحكم الذاتي.
وقال متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني إنّ المناورات التي بدأت، يوم أمس الخميس وتنتهي اليوم الجمعة، تهدف إلى اختبار "القدرة على الاستيلاء على السلطة وتوجيه ضربات والسيطرة على مناطق رئيسة"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.
وأشار الجيش الصيني إلى أن مناوراته، التي استمرت يومين حول تايوان، كانت عقابًا للقوات الانفصالية، التي تسعى إلى الاستقلال.
وتعقبت تايوان عشرات الطائرات الحربية والسفن البحرية الصينية قبالة سواحلها، حيث تجري الصين مناورات، ردًا على القيادة الجديدة للجزيرة، وفقًا لما أورده موقع "يورو نيوز".
وقالت تايوان إنها رصدت 49 طائرة حربية و19 سفينة تابعة للبحرية، بالإضافة إلى سفن خفر السواحل الصينية، يوم الجمعة، مؤكدة أن 35 طائرة حلقت عبر منتصف مضيق تايوان، وهو الحدود الفعلية بين الجانبين.
وزار رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي قاعدة بحرية، يوم أمس الخميس، في وقت قال مسؤول في بكين، إن لاي بمجرد توليه منصبه "تحدى مبدأ الصين الواحدة"، الذي يؤكد أن تايوان جزء من الصين.
وترسل الصين سفنًا بحرية وطائرات حربية إلى مضيق تايوان، ومناطق أخرى حول الجزيرة بشكل شبه يومي، لإضعاف دفاعات تايوان.