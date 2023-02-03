الحكومة الألمانية تسمح للمصنّعين بإرسال دبابات "ليوبارد 1" لأوكرانيا

سمحت ألمانيا، اليوم الجمعة، للمصنّعين لديها بإرسال دبابات "ليوبارد 1" قتالية لأوكرانيا في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى الحصول على أسلحة أكثر تقدمًا للتصدّي للقوات الروسية، حسبما قال الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشترايت.

وكانت برلين ذكرت أنها ستزود أوكرانيا بـ14 دبابة "ليوبارد 2" من مخزون جيشها، لكن بعض المصنّعين يريدون هم أيضًا إرسال دبابات من مخزونهم.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي عن دبابات "ليوبارد 1"، قال هيبيشترايت "يمكنني أن أؤكد.. أنه تمّ إصدار رخصة تصدير"، رافضًا تقديم المزيد من التفاصيل.