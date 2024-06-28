بريطانيا.. حزب العمال يستعد لاغتنام "فرصة الملل" من حكم المحافظين

قبل الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في 4 يوليو/تموز المقبل، يشعر البريطانيون بـ"الملل" من حكم حزب المحافظين منذ أكثر من 14 عامًا، فيما يستعد حزب العمال لـ"اغتنام الفرصة"، بحسب خبراء.

ومن جانبه، قال فيليب شاسين، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة بوردو مونتين إنه "إذا كانت هزيمة حزب المحافظين لا تترك مجالاً كبيراً للشك، فإن المجهول الرئيسي يظل في المقام الأول هو حجم الأغلبية البرلمانية التي سيحصل عليها حزب العمال بزعامة كير ستارمر".

وأوضح شاسين، المتخصص في الشأن البريطاني لـ"إرم نيوز"، أن نظام التصويت بأغلبية الأصوات يؤيد فوز حزبي الأغلبية الرئيسيين، المحافظين والعمال. ويبقى الواقع أن الحصول على الأغلبية المطلقة بـ 326 مقعدًا (من أصل 650 مقعدًا) يشكل ضمانة لفاعلية الحكومة المقبلة واستقرارها.

وبدورها، قالت أنييس ألكسندر كوليير، أستاذة الحضارة البريطانية في جامعة بورجوندي، إن هذا التوقع مستوحي من عمل أدبي مشهور لجورج دانجرفيلد، الذي نظر إلى الوراء في الهزيمة الحاسمة للحزب الليبرالي، الذي هيمنت هيبته على الرغم من ذلك على القرن الماضي، لصالح صعود حزب العمال الجديد في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى.

وتساءلت: هل نحن في الوضع نفسه اليوم أم أن الحزب المحافظ، الذي أعلن نفسه ذات يوم "الحزب الطبيعي للحكم"، لا يزال له مستقبل؟، بحسب مجلة "كونفرزيشن" للبحوث السياسية.