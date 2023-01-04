رقيب أمريكي يطرح حلا بسيطا للتدرب على مواجهة المسيرات الإيرانية

طرح رقيب في الجيش الأمريكي حلا للتدريب على مواجهة الطائرات الإيرانية بدون طيار في حال استخدامها في هجمات جديدة في منطقة الخليج، وذلك باستخدام جهاز كمبيوتر فقط.

وأعجبت الفكرة قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال مايكل أريك كوريلا الذي طرحها خلال اجتماع مع عدد من المديرين التفنيذين لشركات أمريكية عملاقة، مثل "مايكروسوفت" و "غوغل" و "بلو أوريجين" في مقر القيادة في ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، وفقا لموقع "المونيتور" الاخباري الأمريكي.

ونقل الموقع في تقرير الثلاثاء عن الجنرال كوريلا، قوله إنها "أفضل فكرة سمعها منذ وقت طويل وإنها جاءت من قبل رقيب لا يزال في العشرينات من عمره".