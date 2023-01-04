رقيب أمريكي يطرح حلا بسيطا للتدرب على مواجهة المسيرات الإيرانية
طرح رقيب في الجيش الأمريكي حلا للتدريب على مواجهة الطائرات الإيرانية بدون طيار في حال استخدامها في هجمات جديدة في منطقة الخليج، وذلك باستخدام جهاز كمبيوتر فقط.
وأعجبت الفكرة قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال مايكل أريك كوريلا الذي طرحها خلال اجتماع مع عدد من المديرين التفنيذين لشركات أمريكية عملاقة، مثل "مايكروسوفت" و "غوغل" و "بلو أوريجين" في مقر القيادة في ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، وفقا لموقع "المونيتور" الاخباري الأمريكي.
ونقل الموقع في تقرير الثلاثاء عن الجنرال كوريلا، قوله إنها "أفضل فكرة سمعها منذ وقت طويل وإنها جاءت من قبل رقيب لا يزال في العشرينات من عمره".
وذكر الموقع أن الرقيب ميكي ريف من الحرس الوطني في ماساتشوستس، ابتكر برنامج محاكاة لتدريب الجنود على الرد على هجمات الطائرات بدون طيار، باستخدام جهاز كمبيوتر محمول قديم فقط.
وقال الموقع: "قام الرقيب ريف بالعمل على هذه الفكرة أثناء استلقائه على سريره في قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية."
ووفقا للموقع، أبلغ ريف بعض أفراد قيادته: "لقد وصفت أنظمة الطائرات بدون طيار بأنها أخطر تهديد للجنود الأمريكيين منذ العبوات الناسفة... سيسمح لنا هذا بتطوير تدريباتنا القتالية، لأن هذا ما لا يمكننا فعله أثناء تواجدنا في الميدان."
وأضاف: "بدون ذلك، لن نكون قادرين على التعامل مع هذه الطائرات بدون طيار بشكل فعَّال خاصة عندما تكون هناك دقائق فقط لإنقاذ أرواح الأمريكيين."
بدوره، أعجب كوريلا بالفكرة وقال:"هذه مشكلة كبيرة تواجه قواتنا فعلا... هناك حاجة حقيقية لمثل هذا التدريب"، وفقا للموقع.
وعلاوة على ذلك، قدّر ريف أن فريقًا لا يزيد عن خمسة مطورين يمكنه تجهيز جهاز المحاكاة للتوزيع على مستوى الجيش في غضون ستة أشهر فقط، ما أثار رد كوريلا الذي أبلغ ضيوفه خلال الاجتماع الأخير: "هذا بسرعة البرق في الجيش.. اي قد يتم غدا."
ولفت الموقع إلى أن الجنرال وضيوفه من "وادي السيليكون"، اختاروا فكرة الرقيب البالغ من العمر 24 عامًا من حوالي 160 اقتراحا آخر قدم للقيادة المركزية الأمريكية ضمن مسابقة نصف سنوية للأفكار على مستوى القيادة.
ولا يزال تطوير جهاز المحاكاة في الموعد المحدد حيث سيتم الانتهاء منه في غضون 90 يومًا، وذلك بفضل الدعم المقدم من مصنع البرمجيات التابع لقيادة الجيش، حسبما قال شويلر مور، كبير مسؤولي التكنولوجيا في القيادة المركزية الأمريكية في منتصف الشهر الماضي.
واوضح الموقع أن المسؤولين العسكريين يأملون في إعداد البرنامج التدريبي للمناورات العسكرية متعددة الجنسيات القادمة بقيادة القيادة المركزية الأمريكية، لاختبار تكنولوجيا مكافحة الطائرات بدون طيار في مواقع مختلفة في الشرق الأوسط.
وقال الموقع إنه "نهج غير تقليدي وغير مجرب إلى حد كبير، يهدف إلى تجميع الأفكار من الصناعة التجارية والأوساط الأكاديمية والأعضاء البالغ عددهم 55 ألف في القيادة المركزية، بينما يستعد البنتاغون لعصر جديد من التعاون العسكري في الشرق الأوسط."
وقال كوريلا، وهو من قدامى المحاربين في قيادة العمليات الخاصة المشتركة الذي تولى القيادة في القيادة المركزية الأمريكية في نيسان/ أبريل الماضي، بعد أن قاد الفيلق الثامن عشر المحمول جواً: "هذا يتعلق بتغيير الثقافة".
وأضاف: "إذا كان لديك عريف يعرف كيفية حل مشكلة ما، فنحن نريد التأكد من أنه يمكننا الاستفادة من ذلك".