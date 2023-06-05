الكرملين: بيان واشنطن بشأن الحد من الأسلحة النووية "إيجابي"

وصفت روسيا، اليوم الإثنين، البيان الصادر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي دعا فيه إلى عقد محادثات ثنائية للحد من الأسلحة النووية، بـ "الإيجابي".

وقال الكرملين في بيان له اليوم، "إن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "بيان سوليفان مهم وإيجابي. ونتوقع أن يكون أمرًا واقعًا تؤكده خطوات عبر القنوات الدبلوماسية، وحينها يمكن النظر في السبل المقترحة للحوار".

وكان المسؤول الأمريكي قد قال، الجمعة الماضية، إن الولايات المتحدة ستلتزم بالقيود التي تحد من امتلاك الأسلحة النووية بموجب معاهدة نيو ستارت حتى موعد انتهائها عام 2026 في حال فعلت روسيا ذلك.