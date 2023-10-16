حرب غزة.. مصر وروسيا تدعوان إلى وقف مباشر لإطلاق النار

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي سيرغي لافروف على ضرورة الوقف المباشر لإطلاق النار وفتح الممرات بغرض إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة في قطاع غزة وخروج المدنيين.

جاء ذلك وفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية كشف أن وزير الخارجية المصري أبلغ نظيره الروسي، في اتصال هاتفي، بالقمة المرتقبة في القاهرة في 21 تشرين الثاني أكتوبر الجاري حول الوضع في غزة.

وذكر البيان أن "شكري أبلغ لافروف بشأن القمة المرتقبة في القاهرة، التي من المقرر خلالها بحث الوضع حول فلسطين بالتفصيل".

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت مصر قد دعت روسيا لحضور القمة.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "تم الاتفاق على مواصلة التعاون الوثيق بين روسيا ومصر في جميع قضايا الوضع الحالي في الشرق الأوسط".