قمة أوروبية تبحث "التمرد الروسي" والتعهد بدعم أوكرانيا

يناقش قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تداعيات التمرد الذي تم إخماده في روسيا، مع التعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها ضد موسكو.

وسيتحدث القادة أيضًا خلال قمة بروكسل مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، وبحث الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في الالتزامات الغربية لتعزيز أمن أوكرانيا.

وقالت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، إن الزعماء يدركون أن المناقشات ستتطرق إلى التمرد الذي حدث يوم السبت الماضي على يد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، رغم أنه ليس على جدول أعمال القمة أو مذكورًا في مسودات البيان الختامي.

وأضافت للصحفيين في بروكسل عشية القمة التي تستمر يومين "سيحدث ذلك بالتأكيد".

وستناقش القمة أيضًا مسائل أخرى منها الهجرة والعلاقات مع الصين.