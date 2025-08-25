زيلينسكي: نريد مليار دولار على الأقل شهريا لشراء أسلحة أمريكية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن كييف تهدف إلى ضمان الحصول على ما لا يقل عن مليار دولار شهريًّا من حلفائها لشراء أسلحة أمريكية لدعم مجهودها الحربي ضد روسيا.

وذكر في إفادة صحفية مشتركة في كييف مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور، أن النرويج يمكن أن تسهم في ضمانات أمنية لأوكرانيا فيما يتعلق بالدفاع الجوي والأمن البحري.

وأكد زيلينسكي عزمه مناقشة الاستعدادات لعقد اجتماع محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوغ

وأضاف خلال إفادة مشتركة في كييف مع رئيس وزراء النرويج، أنه من المتوقع أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون هذا الأسبوع لبحث هذه المسألة، وكذلك الضمانات الأمنية المحتمل تقديمها لأوكرانيا.

واعتبر، الرئيس الأوكراني أمس الأحد أن انتشار قوات حليفة على الأراضي الأوكرانية بعد انتهاء الحرب مع روسيا هو أمر "مهم"، في وقت تسعى فيه كييف إلى الحصول على ضمانات أمنية من حلفائها الغربيين.

وأضاف زيلينسكي في حضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي يزور كييف في ذكرى استقلال أوكرانيا، أن قضية "وجود (قوات) على الأرض مهمة بالنسبة إلينا".

وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي عن قدرته على عقد قمة دولية جديدة خلال 24 ساعة، مؤكدًا استعداد قادة أوروبا والعالم لتقديم "المساعدة الكاملة" من أجل ما وصفه بـ"استقلال أوكرانيا العادل".