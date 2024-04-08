"لوموند": مخاوف في أوكرانيا من إدمان جنود الجيش على مواقع المقامرة

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن مواقع المقامرة عبر شبكة الإنترنت ألحقت دمارًا في جنود الجيش الأوكراني.

وأضافت الصحيفة أن هذا الأمر أثار التدقيق من قبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وبيَّنت أن قائد الوحدة الأوكراني بافلو بيتريشينكو قدَّم التماسًا يتضمن 25 ألف توقيع حصل عليها خلال بضع ساعات، يتناول الدمار الذي سببته مواقع المقامرة عبر الإنترنت ضد جنود الجيش الاوكراني.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب المخاوف التي أعرب عنها بيتريتشينكو بشأن الأضرار التي سببها القمار بين الجنود الأوكرانيين.

وقال بيتريشينكو إن بعض الجنود ينظرون إلى المقامرة عبر الإنترنت باعتبارها الطريقة الوحيدة للتغلب على التوتر؛ ما يجعلهم عرضة للخطر النفسي بشكل خاص.

ولفتت الصحيفة إلى أن الالتماس يثير كذلك مخاوف تتعلق بالأمن القومي، ولا سيما مع وجود مخاوف من أن الكازينوهات الروسية على الإنترنت تستهدف البيانات الشخصية للأفراد العسكريين.

بدورهم، أكد بعض الجنود ونواب المعارضة هذه المخاوف، لافتين إلى أن غالبية الجنود في الخطوط الأمامية يعانون من مشاكل إدمان الألعاب عبر الإنترنت.

إلا أن أصواتا أخرى، مثل القائد ستانيسلاف بونياتوف، بحسب "لوموند" عارض ذلك وقال: "معظم مشاكل الإدمان تتعلق بالجنود في المؤخرة، الذين ليس لديهم الكثير ليفعلوه في أوقات فراغهم".