سياسي ألماني بارز يدعو لإطلاق برنامج دفاعي ضد المسيّرات الروسية

دعا سياسي بارز في حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بعد اختراق طائرات مسيّرة روسية للمجال الجوي البولندي، إلى إطلاق برنامج ألماني لشراء طائرات مسيّرة دفاعية.

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، قال المختص بشؤون السياسة الخارجية في الحزب المسيحي، نوربرت روتغن، إن "حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحاجة إلى طائرات مسيّرة للتصدي للطائرات المسيّرة الروسية".

وأشار روتغن إلى أن هذا الأمر ينطبق على ألمانيا بدرجة أكبر، واصفًا البلاد بأنها "شبه خالية" في هذا المجال، مضيفًا: "على الحكومة الفيدرالية أن تضع هنا على وجه السرعة برنامجًا للتوريد".

وأوضح روتغن أن الناتو لا يجوز له ولا يمكنه التسامح مع اختراق روسيا المجال الجوي لدول أعضاء في الحلف من أجل شن هجمات على أوكرانيا، "بطريقة تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي".

وأضاف: "يجب أن يجهّز الناتو نفسه بسرعة وبشكل مناسب، وهذا يعني أن الطائرات المسيّرة لا يمكن مواجهتها دائمًا بأنظمة دفاع جوي تقليدية معقدة وباهظة الثمن"، مقترحًا التعاون مع أوكرانيا في هذا المجال.

يُذكر أنه خلال هجوم جوي روسي على أوكرانيا، ليلة الأربعاء الماضي، اخترق عدد كبير من الطائرات المسيّرة المجال الجوي لبولندا، وبالتالي مجال الناتو.

وقام سلاح الجو البولندي وحلفاء آخرون من الناتو، لأول مرة، بإسقاط بعض الطائرات المسيّرة الروسية داخل بولندا، وسجلت حوادث مشابهة في رومانيا.

ووفقًا للجيش البولندي، أقلعت مقاتلات مجددًا بسبب الخطر المحتمل لهجوم روسي بطائرات مسيّرة.