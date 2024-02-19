إيران.. الخارجية تحمّل الجمارك مسؤولية دخول بضائع إسرائيلية
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الإثنين، أن البضائع الإسرائيلية لن تدخل الأراضي الإيرانية، مشيرًا أن منظمة الجمارك الإيرانية هي المسؤولة عن ذلك.
وقال كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بشأن ما تناقلته مواقع إخبارية عن دخول بضائع إسرائيلية إلى إيران: "تم تسليم آخر قائمة محدّثة للبضائع الصهيونية إلى وزارة الأمن، وكما أعلنت وزارة الأمن، فقد تمّ تقديم هذه القائمة إلى الجمارك، والجمارك هي المسؤولة عن تنفيذ هذه المسألة".
وأضاف: "يمنع قطعًا إدخال البضائع الصهيونية إلى إيران.. القانون لم يحدّد إلزام وزارة الخارجية بنشر قائمة البضائع الصهيونية".
"ليست تحت إمرتنا"
وعن تقارير تتحدّث عن تحذير إيران لميليشيا حزب الله اللبناني من حرب واسعة مع إسرائيل، قال "ما يحدث في لبنان يمكن أن يؤثر على المنطقة بأكملها وفصائل المقاومة ليست تحت إمرة إيران".
وأضاف أن "إيران ليست لديها قوة وكيلة في المنطقة، وأمن واستقرار لبنان مهم لأمن واستقرار المنطقة برمتها، وما يحدث في لبنان يمكن أن يؤثّر على المنطقة بأكملها".
وتابع "إن ما تقوم به دول المنطقة وحركات المقاومة في المنطقة، إلى جانب دعم فلسطين، هو دعم وحماية لأمن أراضيها وشعوبها، وتدافع دول المنطقة عن أمنها وعن شعب فلسطين المظلوم".
وتخشى إيران من حرب شاملة ضد إسرائيل والولايات المتحدة، وقد حثّت وكلاءها، بما في ذلك ميليشيا حزب الله، على ممارسة ضبط النفس نسبيًّا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن مسؤولين أمريكيين في الشرق الأوسط.
ومن المفهوم أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الإعلان يمكن أن يكون له تأثير حقيقي على سلوك وأساليب ميليشيا حزب الله والحوثيين والميليشيات العراقية ومجموعة متنوعة أخرى من الوكلاء الإيرانيين.
هدوء نسبي
وفي ظل الوضع الحالي، لم تستهدف الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا القوات الأمريكية منذ حوالي أسبوعين، وهي فترة من الهدوء النسبي تمثّل الاستثناء في واقع ما بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول في المنطقة.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين، متحدثًا إلى الصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته: "ربما أدركت إيران أن مصالحها لا تخدم من خلال السماح لوكلائها بقدرة غير مقيّدة على مهاجمة القوات الأمريكية وقوات التحالف".
ونسب تقرير لرويترز الفضل إلى إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، في إقناع الميليشيات المسلحة المتحالفة مع طهران بوقف الهجمات على القوات الأمريكية.