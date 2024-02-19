إيران.. الخارجية تحمّل الجمارك مسؤولية دخول بضائع إسرائيلية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الإثنين، أن البضائع الإسرائيلية لن تدخل الأراضي الإيرانية، مشيرًا أن منظمة الجمارك الإيرانية هي المسؤولة عن ذلك.

وقال كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بشأن ما تناقلته مواقع إخبارية عن دخول بضائع إسرائيلية إلى إيران: "تم تسليم آخر قائمة محدّثة للبضائع الصهيونية إلى وزارة الأمن، وكما أعلنت وزارة الأمن، فقد تمّ تقديم هذه القائمة إلى الجمارك، والجمارك هي المسؤولة عن تنفيذ هذه المسألة".

وأضاف: "يمنع قطعًا إدخال البضائع الصهيونية إلى إيران.. القانون لم يحدّد إلزام وزارة الخارجية بنشر قائمة البضائع الصهيونية".