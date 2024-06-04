قائد "البريكست".. نايجل فاراج يترشح للانتخابات التشريعية في بريطانيا

أعلن نايجل فاراج الذي قاد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الاثنين، ترشحه للانتخابات التشريعية المقررة في 4 يوليو/ تموز في بريطانيا، عن حزب "الإصلاح" البريطاني القومي.

وبعد أن أعلن قبل 10 أيام أنه لن يترشح، أكد فاراج، البالغ من العمر 60 عاماً، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي أنه "غيّر رأيه"، وفق "فراس برس".

وقال فاراج بأسلوبه المعتاد: "سأترشح في دائرة كلاكتون"، مضيفاً أنه "سيتولى أيضاً رئاسة حزب الإصلاح المناهض للهجرة والسياسات المناخية".

وقال نايجل فاراج، الذي حاول 7 مرات، أن يُنتخب نائباً: "هناك رفض للطبقة السياسية في البلاد إلى حد لم يسبق له مثيل في العصر الحديث، لا أستطيع أن أخذل الملايين".

وأشار فاراج إلى أن العديد من الأشخاص في البلاد دعوه إلى الترشح.

وصعد نجم نايجل فاراج عام 2016 خلال الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وخاض خلاله حملة شرسة.

وأعلن معهد "يوغوف" لاستطلاعات الرأي، الاثنين، أن حزب "العمال" المعارض في بريطانيا قد يكون في طريقه لتحقيق أكبر فوز انتخابي في تاريخه، متوقعاً حصوله على أغلبية ساحقة من 194 مقعداً.

وتوقع الاستطلاع أن يخسر حزب المحافظين 232 مقعداً في جميع أنحاء البلاد وعدم فوز حزب "الإصلاح" بأي مقعد.