واشنطن تعترف: أغلب مهربي "المخدر القاتل" مواطنون أمريكيون

أكدت المكسيك والولايات المتحدة، أن غالبية مهربي مخدر "الفنتانيل" بين البلدين، من المواطنين الأمريكيين.

وأكد السفير المكسيكي لدى الولايات المتحدة، إستابان موكتيزوما، أن الغالبية العظمى من مهربي مادة "الفنتانيل" المخدرة الذين يجري ضبطهم على حدود البلدين، مواطنون أمريكيون.

ويحسب صحيفة "The Epoch Times" الإسبانية، قال السفير المكسيكي، إن "مسؤولية مكافحة هذا المخدر تقع على عاتق البلدين".

وأضاف موكتيزوما، أن كلا البلدين يتحملان مسؤولية محاربة تهريب مادة "الفنتانيل".

وأشار إلى حجم العمل الذي قامت به المكسيك لوقف وصول المواد الكيماوية المستخدمة في إنتاج المخدرات، من آسيا إلى أراضيها.

وذكر موكتيزوما، أن بلاده وجهت رسالة إلى الصين بهدف التعاون في مجال وقف التهريب للمواد الأولية المستخدمة في صناعة المخدرات.

بدوره، قال سفير الولايات المتحدة في المكسيك، كين سالازار إن "85% من المهربين المضبوطين على الحدود ليسوا مهاجرين، بل مواطنون أمريكيون".

وأوضح سالازار خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أن الفنتانيل "مشكلة صعبة للغاية" لبلاده، ولهذا السبب أطلقت واشنطن تحالفا عالميا ضد هذه المادة الأفيونية، انضمت إليه المكسيك وقوبل بالرفض من الجانب الصيني.

وقال: "نحن نعمل بجد ضد الفنتانيل ونعلم أن الولايات المتحدة والمكسيك يجب أن تضغطا على الصين للمشاركة في التحالف لأن المواد الأولية تأتي من هناك".

المصدر: "The Epoch Times" الإسبانية