هل تُقرّب انتقادات بايدن للحكومة الإسرائيلية نهاية الحرب في غزة؟

تصريح لافت صدر عن بايدن، أمس الثلاثاء، حين قال إن "الحكومة الإسرائيلية بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي في غزة"، وأنه "لابد لنتنياهو من تغيير حكومته المتشددة"، ووصف تلك الحكومة بأنها "الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل"، وأنها "لا تؤمن بحل الدولتين".

ولاقت تلك التصريحات ترحيبًا ضمن أوساط فلسطينية، ومطالبات بتحويلها إلى أفعال من خلال العمل على وقف إطلاق النار في غزة، إلا أنها في المقابل تسببت بإحباط لدى الأوساط الإسرائيلية من إمكانية تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها.

وتباينت آراء المحللين السياسيين، بشأن إمكانية أن تؤدي تلك التصريحات إلى تغيير في موقف الإدارة الأمريكية الداعم لإسرائيل، وما تعنيه من عودة الخلافات بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن لمربعها الأول.

لا تغيير

يرى المحلل السياسي، طلال عوكل، أن "تصريحات بايدن لا يمكن أن تغير من حقيقة الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل في حربها على غزة"، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار رفض إدارة بايدن لحكومة نتنياهو المتشددة منذ تأسيسها.

وقال عوكل، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "أحداث السابع من أكتوبر أجبرت بايدن وإدارته على إنهاء القطيعة غير المعلنة لنتنياهو وحكومته، إلا أنها لم تغير مواقفها من الحكومة على أنها الأكثر تشددًا ويمينية في تاريخ إسرائيل".