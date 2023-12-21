تنويع العلاقات.. ما دلالات زيارة لافروف إلى تونس؟

وفي 26 سبتمبر / أيلول الماضي، أدى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار زيارة إلى روسيا لم يتم فيها الإعلان عن اتفاقيات أو غيرها.

تعافٍ دبلوماسي

وعلّق المحلل السياسي نزار الجليدي من جانبه بأنّ "هذه الزيارة مهمة جدًا خاصة أن الدبلوماسية التونسية تعافت وأصبحت بوصلتها موجهة إلى الشرق، وتطمح إلى السوق التجارية الكبيرة جدًا هناك وعلاقات مهمة مع ما يحدث في الجغرافيا السياسية الجديدة، لا سيما أن روسيا صاحبة القرار النهائي على الساحة الدولية الآن".

وأكد الجليدي لـ "إرم نيوز"، أن "تونس تتعافى دبلوماسيًا، وترسم خطوطًا أخرى للتعاون بعد تبيّن زيف العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات الضغط التي عاشتها البلاد، والموقف الأوروبي الذي لم يكن قويًا معها في الفترة الصعبة اقتصاديًا واجتماعيًا".

وبين المحلل السياسي التونسي، أن "الوزير نبيل عمار زار روسيا، والآن لافروف في تونس التي لها حظوة كبيرة لدى موسكو بالنظر إلى موقعها الإستراتيجي، وروسيا تسعى إلى جعل تونس حليفًا لها في المنطقة".

وختم نزار الجليدي بالقول، إن "ما يتم تداوله في الكواليس أيضًا أن تونس قد يتم منحها قرضًا مهمًا من روسيا أو منظمة "بريكس"، وهو أمر تتم مناقشته بين المسؤولين التونسيين ووزير الخارجية الروسي".

تنويع العلاقات

وقال ممثل جمعية الصداقة التونسية – الروسية فتحي عشوش، إن "مثل هذه الزيارات هي نادرة ومن الوزن الثقيل، وهي الثانية من نوعها بين تونس وروسيا".

واعتبر "عشوش" في تصريحات نقلتها عنه إذاعة "جوهرة أف أم" المحلية في تونس، أن "زيارة رئيس الدبلوماسية الروسية إلى تونس هي مكسب بالنظر إلى عامل تنويع العلاقات التجارية وغيرها من المجالات، وعدم اقتصار العلاقات التجارية على الاتحاد الأوروبي".

وأكد على "ضرورة استثمار تونس لموقعها الإستراتيجي حيث تطل على نحو 80% من حركة الملاحة في المتوسط".

نفوذ متزايد

من جانبه، قال الدبلوماسي التونسي السابق عبد الله العبيدي، إن "موسكو تحاول من خلال هذه الزيارة استكشاف الوضع داخل تونس في سياق محاولاتها لتثبيت نفوذها في المنطقة الأفريقية".

وأضاف عبد الله العبيدي لـ "إرم نيوز"، أن "روسيا تحاول توضيح الموقف لتونس حول موقعها على الساحة الدولية، وما يمكن أن تقدمه إليها".

وبين الدبلوماسي السابق أنّ "على تونس الآن، استغلال التنافس الدولي على النفوذ بين الغرب وروسيا".