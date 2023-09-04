الكشف عن احتجاز مواطن سويدي في إيران

أعلنت السويد والمفوضية الأوروبية، يوم الإثنين، أن مواطنًا سويديًّا محتجز في إيران، في أحدث حالة معروفة لاحتجاز مواطن أجنبي في إيران وسط حالة من التوتر السياسي مع الغرب.

وذكرت وزارة الخارجية السويدية "احتُجز مواطن سويدي، وهو رجل في الثلاثينات، في إيران في أبريل 2022"، حيث "تعمل وزارة الشؤون الخارجية وسفارة السويد في طهران بشكل مكثف على القضية وتتواصلان بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي".

كما أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، أن مواطنًا سويديًّا محتجز في إيران، لكنه أحجم عن الخوض في مزيد من التفاصيل.