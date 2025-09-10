بعد بولندا.. بيلاروسيا تعلن إسقاط مسيّرات في أجوائها

قالت بيلاروسيا، حليفة روسيا، الأربعاء، إنها أسقطت مسيّرات في مجالها الجوي خلال الليل، بعدما أعلنت بولندا اعتراض طائرات من دون طيار روسية حلّقت في أجوائها أثناء هجوم على أوكرانيا.

وبحسب "فرانس برس"، قال الجيش البيلاروسي إنه "دمر" مسيّرات "ضلّت طريقها" نتيجة ما وصفه بالتشويش الإلكتروني والاعتراض من جانب كل من كييف وموسكو.

ولم يوضح ما إذا كانت المسيّرات التي أسقطها روسية أم أوكرانية، لكنه ذكر أنه أبلغ سلاح الجو البولندي بأن طائرات من دون طيار كانت متجهة نحو البلاد.

يأتي ذلك في وقت أفاد به، متحدث باسم حلف شمال الأطلسي في منشور على منصة إكس بأن الناتو يجري مشاورات عن كثب مع بولندا بعد أن أسقطت طائرات مسيّرة دخلت مجالها الجوي خلال هجوم روسي في غرب أوكرانيا.

وأكد أن سفراء الحلف يعقدون صباح الأربعاء اجتماعا دوريا "وسيناقشون ردّ الحلف على المسيّرات التي اخترقت أجواء بولندا خلال الليل".

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "نواجه استفزازا واسع النطاق ومستعدون لصده. الوضع خطير ولا شك في أنه يتعين علينا الاستعداد لمختلف السيناريوهات".