هيلي تفوز بترشيح الجمهوريين في العاصمة واشنطن

أعلن مركز "إديسون" للأبحاث فوز المرشحة الرئاسية الأمريكية نيكي هيلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في واشنطن العاصمة أمس الأحد، وهو أول فوز لها في السباق على ترشيح الحزب. وفق وكالة "رويترز".

وأتى هذا الفوز الرمزي في العاصمة الفدرالية قبل يوم من "الثلاثاء العظيم" المحطة الرئيسة في رزنامة الانتخابات التمهيدية الأمريكية التي يدعى خلالها الناخبون إلى التصويت في 15 ولاية تزامنا. وفق وكالة "فرانس برنس"

وحصلت هيلي، المنافس الوحيد المتبقي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السباق، على 62.9 بالمئة من الأصوات مقابل 33.2 بالمئة لترامب.

وتؤيد غالبية سكان العاصمة واشنطن الحزب الديموقراطي، وتضم المدينة عددا قليلا جدا من الجمهوريين المسجلين.

وقدّرت محطة "CNN" التلفزيونية الأمريكية التي كانت من بين وسائل الإعلام التي أعلنت فوز هيلي، أن عددهم 22 ألفا فقط.