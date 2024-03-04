هيلي تفوز بترشيح الجمهوريين في العاصمة واشنطن
أعلن مركز "إديسون" للأبحاث فوز المرشحة الرئاسية الأمريكية نيكي هيلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في واشنطن العاصمة أمس الأحد، وهو أول فوز لها في السباق على ترشيح الحزب. وفق وكالة "رويترز".
وأتى هذا الفوز الرمزي في العاصمة الفدرالية قبل يوم من "الثلاثاء العظيم" المحطة الرئيسة في رزنامة الانتخابات التمهيدية الأمريكية التي يدعى خلالها الناخبون إلى التصويت في 15 ولاية تزامنا. وفق وكالة "فرانس برنس"
وحصلت هيلي، المنافس الوحيد المتبقي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السباق، على 62.9 بالمئة من الأصوات مقابل 33.2 بالمئة لترامب.
وتؤيد غالبية سكان العاصمة واشنطن الحزب الديموقراطي، وتضم المدينة عددا قليلا جدا من الجمهوريين المسجلين.
وقدّرت محطة "CNN" التلفزيونية الأمريكية التي كانت من بين وسائل الإعلام التي أعلنت فوز هيلي، أن عددهم 22 ألفا فقط.
وقالت المتحدثة باسم حملة هيلي، أوليفيا بيريز كوباس في بيان "ليس مفاجئا أن يرفض الجمهوريون الأقرب إلى ما تشهده واشنطن من خلل دونالد ترامب وكل ما يحدثه من فوضى".
وذكرت الحملة أن هيلي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تفوز في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري.
ولا تزال هيلي تواجه احتمالات شبه مستحيلة في سعيها للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة المرشح الديمقراطي المحتمل الرئيس جو بايدن في نوفمبر/ تشرين الثاني. وفاز ترامب في أول ثماني جولات ترشيحية بفارق كبير قبل أن يخسر أمام هيلي في العاصمة الأمريكية.
وتظهر استطلاعات الرأي أنه من المتوقع أن يفوز ترامب أيضا في جميع جولات الترشيح التالية.
وفاز دونالد ترامب رغم متاعبه القضائية بكل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري حتى الآن، قبل يوم على "الثلاثاء العظيم" الذي يشكّل الفرصة الأخيرة لنيكي هيلي.
ولا تسود حالة تقرب في صفوف الحزب الديمقراطي، إذ يفترض أن يكون الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن المرشح الوحيد.