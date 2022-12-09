روسيا تلمح لـ"عمل إجرامي".. مقتل شخص في حريق مركز تسوق بموسكو

تشتبه إدارة الطوارئ الروسية بأن الحريق الهائل الذي اندلع، ليل الخميس الجمعة، في مركز للتسوق في إحدى ضواحي موسكو وأسفر عن سقوط قتيل، نجم عن عمل "إجرامي"، كما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وكانت وزارة الحالات الطارئة الروسية أعلنت، الجمعة، أن "فرق الإطفاء تكافح لإخماد حريق على مساحة سبعة آلاف متر مربع"، اندلع ليل الخميس الجمعة في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة موسكو.

لكنها لم تؤكد معلومات أوردتها وسائل الإعلام الروسية عن سقوط قتيل.