للمرة الثانية.. الأمم المتحدة ترجئ البت في طلبيْ تمثيل طالبان ومجلس ميانمار العسكري

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على تأجيل البت، للمرة الثانية، بقرار بشأن إرسال إدارة طالبان الأفغانية والمجلس العسكري في ميانمار سفيرين إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

ووافقت الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوًا دون تصويت على قرار لجنة أوراق الاعتماد التابعة للأمم المتحدة الذي أرجأ أيضا قرارًا بشأن الطلبين المتنافسين بخصوص مقعد ليبيا في الأمم المتحدة. وروسيا، والصين، والولايات المتحدة، من بين أعضاء اللجنة المكونة من 9 أعضاء.

وتأجيل القرارات بشأن ميانمار، وأفغانستان، وليبيا، يترك المبعوثين الحاليين في مكانهم. لكن لجنة أوراق الاعتماد قالت إنها قد "تعود إلى النظر في أوراق الاعتماد هذه في وقت لاحق في الدورة السابعة والسبعين" للجمعية العامة التي تنتهي، في سبتمبر/ أيلول من العام المقبل.