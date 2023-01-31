لافروف: تلقينا "رسالة معينة" من بلينكن بشأن أوكرانيا عبر وزير الخارجية المصري

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى "رسالة معينة" من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر نظيره المصري سامح شكري، وأنه "يتم تقييم الموقف المتوازن والمسؤول لمصر".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في موسكو، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "زيارة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر، بالأمس، تناولت بعض المباحثات حول الأزمة الروسية الأوكرانية والتطورات المرتبطة بالصراع العسكري".

ولفت إلى أنه "أتيحت الفرصة لإعراب الوزير الأمريكي عن الرؤية الأمريكية إزاء هذه التطورات، وما هو المتوقع خلال المراحل القادمة في هذا الصدد".

وتابع شكري، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بلافروف: "لقد أتيحت الفرصة لي أيضًا خلال لقائي بوزير الخارجية سيرغي لافروف لأتناول هذه القضية بالمثل، وطرح الرؤية الروسية إزاء التطورات الخاصة بهذه الأزمة".

وأشار شكري إلى أن "مصر في جميع اتصالاتها المرتبطة بالأزمة الأوكرانية تزكي أهمية التوصل إلى إطار سياسي وتوافق دبلوماسي ومفاوضات تؤتي بنتائج؛ لإنهاء الصراع العسكري والتعامل مع كافة القضايا المرتبطة بهذه الأزمة، بما يلبي المصالح لجميع الأطراف".

وأضاف: "سنستمر في المتابعة الحثيثة لهذه التطورات في إطار العلاقات الثنائية التي تجمعنا بأطراف الصراع والشركاء الدوليين والإطار المتعدد، وسنستمر في السعي لإيجاد الحلول الدبلوماسية لهذه الأزمة".