روسيا تُفشل هجوما أوكرانيا كبيرا بالمسيّرات
أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، تدمير 36 طائرة دون طيار أوكرانية خلال الليل في المناطق الغربية المحاذية لأوكرانيا، دون أن تحقق أي نتائج أو إصابات في ساحات المعارك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تليغرام بأنّ "أنظمة الدفاع الجوي الموجودة في الخدمة دمّرت وقضت على 18 مسيرة فوق منطقة بريانسك، ودمّرت تسع مسيرات في منطقة كورسك وتسع مسيرات فوق منطقة بيلغورود"، دون الإبلاغ عن أضرار أو إصابات.
وقال الحاكم المحلّي ألكسندر بوغوماز عبر تليغرام، إنّ المسيرات التي تمّ تدميرها في منطقة بريانسك لم تتسبّب بأيّ ضحايا أو أضرار.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في الليلة السابقة، تدمير العدد ذاته من المسيّرات في ست مناطق غربية.
وفي وقت لاحق، قال الجيش الأوكراني، إنه صد هجمات روسية قرب قريتي نوفولكساندريفكا وسبيرن الواقعتين في منطقة دونيتسك الشرقية بعد يوم إعلان القوات الروسية السيطرة عليهما.
وذكر الجيش أن جبهة بوكروفسك الشرقية حيث تقع نوفولكساندريفكا ما زالت تشهد اشتباكات عنيفة، مضيفًا أن القوات الأوكرانية صدَّت نحو 42 هجومًا ضمن 142 معركة خلال اليوم الماضي.
وشنَّت روسيا هجومًا على المناطق الحدودية في خاركيف الواقعة بشمال شرق أوكرانيا في مايو/ أيار لتفتح جبهة جديدة في إطار الغزو الشامل المستمر منذ 28 شهرًا.