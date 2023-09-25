أردوغان يشيد بانتصار أذربيجان وعلييف يتعهد بضمان حقوق الأرمن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور جيب ناختشيفان الأذري، اليوم الإثنين، إن انتصار أذربيجان في الهجوم الذي شنته الأسبوع الماضي، في منطقة قرة باغ يفتح نافذة لفرصة التطبيع في المنطقة.

وأضاف أردوغان، متحدثًا إلى جانب نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بعد مراسم وضع الأساس لخط أنابيب غاز من ناختشيفان إلى منطقة إغدير التركية، أنه يأمل أن تتخذ أرمينيا "خطوات صادقة" لاغتنام هذه الفرصة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وتابع أن نجاح أذربيجان في عملية قرة باغ مصدر فخر لتركيا، وهنأ الجيش الأذربيجاني على إظهار "حس المسؤولية" تجاه المدنيين في المنطقة.

من جهته أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أنّ حقوق الأرمن في ناغورني قره باغ ستكون "مضمونة".

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع إردوغان في ناخيتشيفان، وهو قطاع يقع بين أرمينيا وإيران أُلحق بأذربيجان في العام 1923 من دون أن يكون متصلاً جغرافياً بباكو، إنّ "سكان ناغورني قره باغ، بغضّ النظر عن انتمائهم الإتني، هم مواطنون أذربيجانيون. وستضمن الدولة الأذربيجانية حقوقهم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي التركي، أن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، وصل إلى ناخجوان في زيارة عمل، تستغرق يومًا واحدًا، على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة من نظيره الأذري إلهام علييف.

ونقلت وسائل إعلام تركية، أن أردوغان سيشارك علييف في مراسم وضع حجر الأساس لخط أنابيب الغاز إغدير-ناخجوان، وسيفتتحان مجمعًا للإنتاج العسكري في ناخجوان على الحدود مع أرمينيا.