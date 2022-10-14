وزير إيراني: بعض المتظاهرين تدربوا بالخارج وتلقوا أموالا

قال وزير الداخلية الإيراني العميد أحمد وحيدي، الخميس، إن بعض مثيري أعمال الشغب والاضطرابات الأخيرة في البلاد تدربوا بالخارج وتلقوا أموالا من خارج إيران.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن وحيدي خلال كلمة له بـ"المؤتمر الوطني الأول للجهاديين الجامعيين" الذي عقد برعاية منظمة الباسيج في وحدة أبحاث العلوم بجامعة آزاد الإسلامية، قوله إن "بعض المشاغبين تدربوا في الخارج وأرسلت لهم الأموال من الخارج".

وأضاف العميد وحيدي أن "أحد المشاغبين الذين جرى اعتقالهم أوضح خلال التحقيق معه، أنه يتم إيداع مبلغ في حسابه بانتظام ما بين 25 إلى 30 مليون تومان (ألف دولار أمريكي) كل 10 إلى 15 دقيقة".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن "بعض مثيري الشغب حصلوا على 500 ألف تومان (17 دولارا أمريكيا) عن كل زجاجة مولوتوف".

وعن عدد المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني في طهران على أيدي الشرطة، قال العميد وحيدي: "في اليوم الأكثر ازدحاما في المسيرات الأخيرة، شارك 45 ألف شخص في الاحتجاجات، بما في ذلك العديد من الشباب الذين كانوا متأثرين بالدعاية الإعلامية أو عاطفيين"، بحسب تعبيره.

وقالت منظمتان حقوقيتان في إيران، الخميس، إن مواجهات اندلعت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في مدينتي كرمنشاه وسنندج غرب إيران، أسفرت عن مقتل 3 متظاهرين وجرح نحو 40 عنصرا من القوات الأمنية.