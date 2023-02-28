واشنطن: المسؤولون الإيرانيون "يكذبون" ولم نرسل رسالة لطهران عبر العراق

نفى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، ما ذكره وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الإثنين، من أن طهران تلقت رسالة من واشنطن عبر العراق تفيد باستعداد الولايات المتحدة للعودة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وقال نيد برايس بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، اليوم الثلاثاء "إنهم لم يبعثوا بأي رسالة عبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى نظيره الإيراني"، مؤكدًا "أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال منذ أشهر".