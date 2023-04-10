موسكو: إطلاق سراح 106 من أسرى الحرب الروس في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن أوكرانيا أطلقت سراح 106 جنود روسيين نتيجة لعملية تفاوض.

وقالت الوزارة في بيان إنه "نتيجة لعملية التفاوض، أعيد 106 جنود روسيين من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

وأكدت الدفاع الروسية أن الذين أعيدوا "كانوا في الأسر في خطر مميت".

وأضافت في بيانها: "ستنقل طائرات النقل الجوي للقوات الجوية الروسية الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية تقديم المساعدة النفسية لجميع المفرج عنهم.