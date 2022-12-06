إسبانيا تضبط مزيدا من "الطرود الدموية" المرسلة إلى بعثات أوكرانية

قالت مصادر بالشرطة مقربة من التحقيقات إن الشرطة الإسبانية اعترضت 3 طرود أخرى تحتوي على عيون حيوانات مرسلة إلى سفارة أوكرانيا في مدريد وقنصليتيها في برشلونة وملقة، اليوم الاثنين.

وفي الأسبوع الماضي، قالت أوكرانيا إن سلسلة من "الطرود الدموية" أُرسلت إلى بعثاتها في أنحاء أوروبا، بعد وقت وجيز من انفجار طرد ملغوم في سفارة أوكرانيا في إسبانيا، بينما أبطلت الشرطة مفعول طرود أخرى أرسل أحدها إلى رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث.