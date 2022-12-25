الجيش الإسرائيلي يوقف تحليق سرب "إف 35" بتوصية أمريكية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، توقيف العمل بسرب من مقاتلات "إف 35"، بتوصية أمريكية بهذا الشأن عقب تحطم طائرة من ذات النوع قبل أسبوعين في الولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، إنه "تقرر إيقاف 11 طائرة (إف 35) من نوع "أدير"، وذلك بناءً على توصية من إدارة إنتاج الطائرات الأمريكية (JPO)".

وأوضح البيان أن "هذا القرار جاء بعد الخلل الذي حدث لطائرة أمريكية من طراز (إف 35) من النوع B، قبل حوالي أسبوعين في تكساس".