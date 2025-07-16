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ترامب: إيران تريد التفاوض لكننا لسنا في عجلة من أمرنا

ترامب: إيران تريد التفاوض لكننا لسنا في عجلة من أمرنا
دونالد ترامب المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 5:07 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه ليس متعجلا بشأن المفاوضات.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض خلال اجتماع مع ولي عهد البحرين: "يريدون التفاوض بشدة، لسنا في عجلة من أمرنا"، وفق ما نقلت "رويترز".

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 وتوقفت جولات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لتسوية الملف النووي، بعد ضربة إسرائيلية مفاجئة لمواقع نووية إيرانية في 13 يونيو الماضي، أعقبها تدخل أمريكي بضربات دقيقة طالة مواقع محصنة لتخصيب اليورانيوم.

واستمرت الحرب بين إسرائيل وإيران 12 يوما، وانتهت بدعوة من ترامب لوقف إطلاق النار، دون أي مؤشرات على التهدئة بين الجانبين.

 

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