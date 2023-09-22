إيران: إخماد حريق في مستودع تابع لوزارة الدفاع وإجراء تحقيق

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أنه تم إخماد حريق اندلع خلال الليل في مستودع بطاريات تابع لوزارة الدفاع، اليوم الجمعة.

وقال مسؤولون إنه لم ترد تقارير عن خسائر بشرية، ولم يقدموا تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بالمستودع الواقع في العاصمة طهران.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن حريقا شب في "مستودع للبلاستيك مرتبط بصناعة البطاريات وتابع لوزارة الدفاع"، وأضاف أن سبب الحريق قيد التحقيق.

وقالت هيئة الإطفاء في طهران إن الحريق اندلع في منتصف الليل تقريبا بمنطقة تخزين مساحتها ألفي متر مربع، وبث التلفزيون الحكومي لقطات أظهرت دخانا يتصاعد من موقع الحادث.