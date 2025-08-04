بالمسيرات وصواريخ "الخنجر".. روسيا تشن هجوما واسعا على المطارات الأوكرانية

استهدفت القوات الروسية مرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بواسطة صواريخ كينغال الفرط صوتية "الخنجر" وطائرات دون طيار بعيدة المدى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة الروسية نفذت اليوم ضربة جماعية باستخدام صواريخ كينغال الجوية الفرط صوتية وطائرات دون طيار بعيدة المدى ضد البنية التحتية للمطارات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأكدت أنه تم تحقيق هدف الضربة، وإصابة جميع الأهداف المحددة.

وبحسب بيان الوزارة، "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، الوضع على طول خط الجبهة، وواصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي"، على حد تعبيره.

وأكد البيان، أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 120 عسكريًّا، ومركبات مدرعة قتالية وعدد من المدافع الميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".

ولفت إلى أن "وحدات مجموعة "الغرب" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف".

وقال البيان، إن الخسائر الأوكرانية في تلك المواقع بلغت نحو 225 عسكريًّا، ومركبات قتالية وبعض المدافع الميدانية، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة و5 محطات حرب إلكترونية.

وتابع: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، الوضع على طول خط الجبهة، وواصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك، حيث خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 385 عسكريًّا، ومركبات مدرعة قتالية وعدد من المدافع الميدانية".

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية إن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية لمطار عسكري ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للجيش الأوكراني في 142 منطقة.

وأشار البيان، إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ هيمارس و120 طائرة مسيرة أوكرانية".