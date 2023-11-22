بولندا تتهم 16 أجنبيًا بالتجسس لحساب روسيا

أعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، أنها وجهت إلى 16 أجنبيًا اتهامات بالتجسس لحساب روسيا، على خلفية شبهة التحضير لأعمال تخريب وجمع معلومات حول إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا.

وجاء إعلان توجيه الاتهام إلى شبكة التجسس التي فُككت في مارس/آذار، في بيان لمكتب منسق أجهزة الاستخبارات ماريوش كامينسكي.

وأكد البيان "توجيه اتهامات إلى 16 أجنبيًا بشبهة القيام بنشاطات تجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية على الأراضي البولندية والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة".