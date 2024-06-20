المخابرات الأمريكية "مصدومة" من تقارب روسيا و"خصوم الغرب"

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن أجهزة المخابرات الأمريكية "مصدومة" من سرعة التقارب بين روسيا وكوريا الشمالية والصين وإيران وغيرها ممن اعتبرهم "خصوما للغرب".

وسلط التقرير الضوء على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغيانغ، معتبرا أنّ "الخصوم يعملون معًا، وسيتعين على الولايات المتحدة أن تتكيف مع هذا الاضطراب العالمي الجديد" وفق تعبيره.

واعتبر تقرير الصحيفة الأمريكية أنّ "أولوية الدبلوماسية الأمريكية يجب أن تكون "التخلص من الأوهام بأن هذا المحور في طريقه إلى الزوال" إذ "تشترك بكين وموسكو وطهران وبيونغيانغ وهافانا وكاراكاس وغيرها في مصلحة مشتركة في خلق الفوضى التي تمتد إلى الدفاعات الأمريكية والغربية" بحسب تعبيره.

وأكدت "وول ستريت جورنال" في قراءتها لزيارة بوتين إلى بيونغيانغ أنّ "المخابرات الأمريكية مصدومة من السرعة التي تعززت بها العلاقات الأمنية الروسية مع إيران وكوريا الشمالية والصين"، منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

وأضافت أن التعاون العسكري لموسكو مع طهران وبيونغيانغ وبكين، أصبح أوثق منذ فبراير 2022، وأدى إلى تبادل الحلفاء، المزعوم، لـ"تقنيات حساسة" يمكن أن تهدد الولايات المتحدة وشركاءها بعد فترة طويلة من انتهاء الصراع في أوكرانيا، وفق تعبيرها.