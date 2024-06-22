"الجنائية الدولية" تنشر مذكرة اعتقال بحق زعيم جماعة أنصار الدين في مالي

نشرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق إياد أغ غالي، زعيم جماعة أنصار الدين الإسلامية، التي سيطرت على تمبكتو شمالي مالي عام 2012.

وقالت المحكمة إن غالي المعروف أيضا باسم أبو الفضل متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بين يناير/ كانون الثاني 2012 والشهر نفسه من 2013.

وصدرت مذكرة الاعتقال بحقه في 2017، لكنها ظلت طي الكتمان قبل الإعلان عنها، اليوم الجمعة.