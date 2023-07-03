ألمانيا.. اليمين المتطرف يفوز برئاسة بلدية للمرة الأولى في تاريخه

خطا حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرّف، مساء الأحد، خطوة جديدة على طريق النجاحات الانتخابية بفوزه، للمرة الأولى في تاريخه، برئاسة بلدية بدوام كامل.

وانتُخب هانز لوث (42 عاماً)، مرشّح الحزب اليميني المتطرّف المناهض للمهاجرين، رئيساً متفرّغاً لبلدية راغون-يسنيتز، وهي بلدة صغيرة يبلغ عدد سكّانها نحو 9000 نسمة وتقع في منطقة ساكسونيا-أنهالت في شرق البلاد.

وأظهرت نتائج الانتخابات التي نشرتها البلدية على صفحتها في موقع فيسبوك أنّ لوث حاز أصوات 51.13% من الناخبين.

ولوث مزارع وعضو في البرلمان المحلّي وقد نافسه في هذه الانتخابات نيلس نومان وهو مرشّح مستقلّ حاز 48.9% من الأصوات.