محققو جرائم حرب: روسيا موّلت "غرف تعذيب" في خيرسون الأوكرانية

وتحدثت "رويترز" عن نطاق استخدام "غرف التعذيب" في خيرسون، في يناير/ كانون الثاني، عندما قالت السلطات الأوكرانية إن حوالي 200 شخص "تعرضوا للتعذيب في 10 مواقع".

وروى ناجون لـ"رويترز" عن تعرضهم "للتعذيب بواسطة الصدمات الكهربائية وأساليب الخنق".

وفي ذلك الوقت، لم يرد الكرملين ووزارة الدفاع الروسية على أسئلة "رويترز"، بشأن ما قيل عن التعذيب والاحتجاز غير القانوني.

ونفت موسكو التي تقول إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، ارتكاب جرائم حرب أو استهداف مدنيين.

ويدعم الفريق المتنقل، الذي يسانده خبراء دوليون، مكتب المدعي العام الأوكراني لدى مراجعته لأكثر من 71 ألف تقرير عن جرائم حرب في جميع أنحاء البلاد منذ العملية العسكرية التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022.