أزمة المساعدات تضاعف آلام الأتراك والسوريين.. و"غزو فضائي" يثير الجدل بأمريكا

لا تزال التداعيات الكارثية للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، تتصدر عناوين الصحف العالمية لليوم السابع على التوالي، التي ركزت على معوقات إيصال المساعدات، بما في ذلك التحديات اللوجستية وظروف الطقس القارس، مما يضاعف آلام البلدين المنكوبين ويحد من فرص العثور على ناجين.

وفي الولايات المتحدة، سلطت أبرز الصحف الصادرة صباح اليوم، الاثنين، الضوء على قضية مثيرة تشغل الوسط السياسي هناك، في خضم أربعة حوادث جوية "غامضة"، وذلك بعد إسقاط الجيش الأمريكي عدة أجسام طائرة في أقل من أسبوع، مما دفع البعض إلى التكهن بخرافة "غزو الفضائيين المنتظر".

كما تطرقت الصحف للشأن الإسرائيلي، حيث ناقشت تقارير من هناك تكشف عن "تحذير أخير" رفيع المستوى لحكومة، بنيامين نتنياهو، بشأن إرجاء التصويت على تعديلات قضائية مثيرة للجدل مقررة اليوم الاثنين.