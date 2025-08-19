4.5 ملايين مسلح.. الرئيس الفنزويلي يعلن التعبئة لمواجهة التهديدات الأمريكية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإثنين، أنّه سينشر في سائر أنحاء البلاد 4.5 ملايين عنصر ميليشيا مسلّحين للتصدّي "لتهديدات" الولايات المتحدة التي نشرت قوات في منطقة البحر الكاريبي.

وقال مادورو في خطاب عبر التلفزيون الرسمي "هذا الأسبوع، سأفعّل خطة خاصة تتضمّن أكثر من 4.5 ملايين عنصر ميليشيا لضمان تغطية كامل أراضي البلاد".

وأضاف أنّ هذه الميليشيات ستكون "مجهّزة ومفعّلة ومسلّحة".

وأتى خطاب مادورو بعد أن ضاعفت الولايات المتّحدة الأسبوع الماضي المكافأة المرصودة لمن يساعدها في القبض عليه إلى 50 مليون دولار.