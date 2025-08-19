logo
العالم

4.5 ملايين مسلح.. الرئيس الفنزويلي يعلن التعبئة لمواجهة التهديدات الأمريكية

4.5 ملايين مسلح.. الرئيس الفنزويلي يعلن التعبئة لمواجهة التهديدات الأمريكية
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادوروالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 1:47 ص

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإثنين، أنّه سينشر في سائر أنحاء البلاد 4.5 ملايين عنصر ميليشيا مسلّحين للتصدّي "لتهديدات" الولايات المتحدة التي نشرت قوات في منطقة البحر الكاريبي.

وقال مادورو في خطاب عبر التلفزيون الرسمي "هذا الأسبوع، سأفعّل خطة خاصة تتضمّن أكثر من 4.5 ملايين عنصر ميليشيا لضمان تغطية كامل أراضي البلاد".

وأضاف أنّ هذه الميليشيات ستكون "مجهّزة ومفعّلة ومسلّحة".

وأتى خطاب مادورو بعد أن ضاعفت الولايات المتّحدة الأسبوع الماضي المكافأة المرصودة لمن يساعدها في القبض عليه إلى 50 مليون دولار.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC