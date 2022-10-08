ماكرون للأمريكيين: أنتم رائعون لكن لن ندفع ثمن الغاز لكم 4 أضعاف سعره

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، رسالة إلى واشنطن في معرض حديثه عن أزمة طاقة يجب أن تستعد لها أوروبا هذا الشتاء، قائلا: " أقول لأصدقائنا الأمريكيين والنرويجيين بروح الصداقة، أنتم رائعون تزودوننا بالغاز، لكن لا يمكن أن ندفع 4 أضعاف سعره لكم، هذا أمر لا يمكن أن يستمر طويلا.. فليس هذا ما تعنيه صداقتنا".

وأضاف ماكرون في كلمته خلال قمة للقادة الأوروبيين في براغ لبحث أزمة الطاقة، إن على أوروبا الاستعداد للشتاء، مشيرا إلى أن الرد يجب أن يكون جماعيا للتعامل مع الأزمة.

وأكد ماكرون أن " على أوروبا التحضر للشتاء فنحن قلقون من ارتفاع أسعار الغاز".

ولم يمنع ملف أزمة الطاقة والمخاوف الأوروبية من شتاء قاس وشيك، من الإمعان الأوروبي في دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، حيث أعلن ماكرون عن صندوق بـ100 مليون يورو لصالح أوكرانيا.

وقال ماكرون للصحفيين في براغ "سنزود هذا الصندوق الخاص بمئة مليون يورو كبداية".

وأضاف أن المناقشات جارية، خصوصًا مع الدنمارك، لتقديم مزيد من مدافع قيصر العالية الدقة المحمولة على شاحنات إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 18 مدفعًا سبق أن قدمتها فرنسا.

وتابع: "فرنسا تزوّد أوكرانيا بدعم عسكري منذ اليوم الأول بأنظمة مضادة للدبابات ومضادة للطائرات".

ولفت إلى أن الصندوق الجديد سيتيح "التمكن من العمل أيضا مع القاعدة الصناعية للدفاع الفرنسي"، و"يعكس إرادتنا للعمل كأوروبيين والانضمام إلى هذا الجهد الجماعي" لمساعدة أوكرانيا.