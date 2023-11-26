بعد الكشف عن أرقام كبيرة.. مظاهرات ضخمة تندد بالعنف الجنسي في إسبانيا

خرج مئات الآلاف إلى شوارع المدن الرئيسة في إسبانيا، منددين بالعنف الجنسي، وذلك في ضوء الأرقام التي جرى الإعلان عنها والتي أفادت بمقتل 52 امرأة منذ بداية العام، وتلقي السلطات 535 شكوى مرتبطة بهذا النوع من الجرائم.

ووفق وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" فقد شارك في هذه المظاهرات التي دعا إليها منتدى مدريد لمكافحة العنف ضد المرأة ومجلس المرأة وزراء في الحكومة على رأسهم وزيرة المساواة آنا ريدوندو في حين حضرت وزيرة الشباب والأطفال، سيرا ريغو، مظاهرة للجنة "8M" مع الوزيرة السابقة إيرين مونتيرو وقادة ماس مدريد وبوديموس.

وأكدت الوزيرة "آنا ريدوندو" بأن هناك "معركة مشتركة ومعقدة لا يترك فيها أحد"، في إشارة إلى تصاعد العنف الجنسي، فيما قللت "ريغو" من أهمية انقسام الحركة النسوية، مسلطة الضوء على أن "الشيء المهم هو التعبئة في الشوارع" وأن "هناك صوتًا موحدًا حول الكفاح من أجل القضاء على العنف ضد المرأة".