رغم منعه.. تسمية لوران غباغبو مرشحًا رئاسيًا لساحل العاج

وكان الرئيس الحالي، الحسن واتارا، قد أصدر، في العام 2022، قرارًا بالصفح عن غباغبو، مما يسمح له بتجنب قضاء عقوبته في السجن، لكنه لا يلغي هذه العقوبة، خلافًا للعفو.

ولا يمكن لأي شخص محكوم أن يترشح للانتخابات، لكن حزبه "الشعوب الأفريقية لساحل العاجل" قام بتسميته مرشحًا، يوم أمس الجمعة، وفق "فرانس برس".

وأكد غباغبو في خطاب استمر لأكثر من ساعة أنه سيخدم لفترة ولاية واحدة فقط، وسيتخذ إجراءات لوقف الفساد المستشري، وجعل القضاء أكثر استقلالية.

ولم يعلن الرئيس الحسن واتارا إن كان سيترشح لولاية رابعة في عام 2025.