رغم منعه.. تسمية لوران غباغبو مرشحًا رئاسيًا لساحل العاج
سُمّي الرئيس السابق لساحل العاج والمعارض الحالي، لوران غباغبو، يوم أمس الجمعة، مرشحًا لحزبه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة، عام 2025، رغم منعه من الترشح بسبب حكم بالسجن لمدة 20 عامًا، وفق وكالة "فرانس برس".
وقالت الوكالة إن الرئيس السابق لساحل العاج، خلال الأعوام 2000-2011، غير مؤهل للترشح، فبعد أن برّأه القضاء الدولي من جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الأزمة الدموية التي أعقبت انتخابات، عامي 2010 و2011، حُكم على غباغبو، في العام 2018، في بلاده بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة "سرقة" البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.
وكان الرئيس الحالي، الحسن واتارا، قد أصدر، في العام 2022، قرارًا بالصفح عن غباغبو، مما يسمح له بتجنب قضاء عقوبته في السجن، لكنه لا يلغي هذه العقوبة، خلافًا للعفو.
ولا يمكن لأي شخص محكوم أن يترشح للانتخابات، لكن حزبه "الشعوب الأفريقية لساحل العاجل" قام بتسميته مرشحًا، يوم أمس الجمعة، وفق "فرانس برس".
وأكد غباغبو في خطاب استمر لأكثر من ساعة أنه سيخدم لفترة ولاية واحدة فقط، وسيتخذ إجراءات لوقف الفساد المستشري، وجعل القضاء أكثر استقلالية.
ولم يعلن الرئيس الحسن واتارا إن كان سيترشح لولاية رابعة في عام 2025.