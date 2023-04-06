الصين: سنعمل من أجل "استقرار" الشرق الأوسط بعد الانفراج بين الرياض وطهران
أكدت الصين، التي أتاحت استئناف الحوار بين إيران والسعودية عبر تنظيم مفاوضات في بكين، الخميس، أنها تريد العمل من أجل "الاستقرار" في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، اليوم الخميس، إن "الصين تدعم دول الشرق الأوسط في الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي والتخلص من التدخل الخارجي والإبقاء على مستقبل المنطقة بأيديها"، بحسب "رويترز".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في العاصمة الصينية بكين.
وأعلن الجانبان في بيان مشترك، عقب لقاء الوزيرين، الاتفاق على ترتيبات بدء إعادة فتح السفارتين والقنصليات بين الدولتين، فيما دعا وزير الخارجية السعودي نظيره الإيراني لعقد لقاء ثنائي في الرياض.
وأكد الوزيران إتمام الاتفاق بعد جولات من المباحثات التي كانت قد تمت خلال العامين الماضيين.
ونشرت وسائل إعلام البلدين لقطات فيديو تُظهر الوزيرين يتصافحان أمام عدسات الكاميرات.