الصين: سنعمل من أجل "استقرار" الشرق الأوسط بعد الانفراج بين الرياض وطهران

أكدت الصين، التي أتاحت استئناف الحوار بين إيران والسعودية عبر تنظيم مفاوضات في بكين، الخميس، أنها تريد العمل من أجل "الاستقرار" في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، اليوم الخميس، إن "الصين تدعم دول الشرق الأوسط في الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي والتخلص من التدخل الخارجي والإبقاء على مستقبل المنطقة بأيديها"، بحسب "رويترز".