خوفا من هجمات إيرانية.. البحرية الإسرائيلية ترفع حالة التأهب في البحر الأحمر

رفعت إسرائيل اليوم الأحد حالة التأهب في منطقة البحر الأحمر، خشية تنفيذ هجوم إيراني على السفن المملوكة لإسرائيليين.

وقال موقع "والا" العبري، إن: "سلاح البحرية الإسرائيلي رفع مستوى اليقظة والتأهب في البحر الأحمر، في أعقاب مخاوف من هجوم إيراني على السفن التي لها صلة بإسرائيل".

وأوضح الموقع العبري، أنه "في العام الماضي، زاد الإيرانيون من وجودهم في البحر الأحمر، من خلال وضع عناصر عسكرية على متن سفن مدنية".