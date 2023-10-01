روسيا تعلن إسقاط صاروخين فوق جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط صاروخين تم إطلاقهما من قبل القوات الأوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، "إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بصاروخين من طراز غروم-2 في شبه جزيرة القرم".
من ناحيته، قال رئيس شبه جزيرة القرم، المعين من قبل روسيا، سيرغي أكسيونوف، إنه "تم إسقاط صاروخ فوق بلدة دجانكوي شمال شبه جزيرة القرم، وتضرر بعض المستودعات بسبب الشظايا، ولم تقع أي إصابات".
وأضاف عبر حسابه في "تليغرام"، أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخًا فوق دجانكوي، وتضررت منشآت للتخزين بسبب الشظايا. ولا يوجد ضحايا أو إصابات".