روسيا تعلن إسقاط صاروخين فوق جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط صاروخين تم إطلاقهما من قبل القوات الأوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، "إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بصاروخين من طراز غروم-2 في شبه جزيرة القرم".