تقرير إسرائيلي: أسبوع مصيري ينتظر حكومة نتنياهو

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن "الائتلاف اليميني الحالي يسير نحو أسبوع تشريعي هام، سيبدأ خلاله أعضاء الكنيست بالترويج لمشاريع قوانين خاصة لأول مرة منذ تشكيل الحكومة".



ووفق الصحيفة، ستجتمع اللجنة الوزارية للتشريع في بداية الأسبوع لمناقشة مشاريع القوانين الخاصة التي تم تقديمها، ولتحديد القوانين التي ستدعمها الحكومة، والتي ستحاول الحكومة إقرارها خلال الأسبوع المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أنه "على جدول أعمال الائتلاف هناك العديد من مشاريع القوانين المهمة، وأبرزها الإصلاح القضائي الأكثر جدلًا، حيث من المتوقع أن يدعو رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست سمحا روثمان، أعضاء اللجنة ليوم آخر من المناقشات حول بعض التعديلات التي تم إدخالها على الخطة".