إسرائيل.. معاقبة ضابط في الجيش شارك في مظاهرة بزيّه العسكري

عوقب ضابط برتبة ميجر في الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، لمشاركته في مظاهرة سياسية بالزي العسكري، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها وسط أزمة التعديلات القضائية المزمعة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الضابط برتبة ميجر وإنه ظهر على شاشة التلفزيون وهو يحمل محفة في إطار فقرة دعائية خلال مسيرة موالية للحكومة يوم الخميس ضمن محاولة للرد على مظاهرات تخرج منذ شهور رفضا للتعديلات.

وأكد الجيش رتبة الضابط لكنه أشار في بيان حول المخالفة التي ارتكبها إلى أنه شارك في مظاهرة الأسبوع الماضي بالزي العسكري مضيفا أنه قرر تجريده من مهامه القيادية.