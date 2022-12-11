بسبب خلافات "الليكود".. نتنياهو يفكر بتعيين ياريف ليفين رئيسا مؤقتا للكنيست

أكد مسؤولون كبار في حزب "الليكود" الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو يفكر في تعيين ياريف ليفين رئيسا مؤقتا للكنيست؛ وذلك بسبب الخلافات الداخلية بالحزب، والتي تقف عائقا أمام اختيار رئيس دائم للكنيست.

وقال المسؤولون في الليكود، إن "ذلك بسبب عدم القدرة على اتخاذ نتنياهو قرارا نهائيا بشأن الشخصية التي ستشغل منصب رئيس الكنيست، في الجلسة التي ستعقد غدا الإثنين"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.