بسبب خلافات "الليكود".. نتنياهو يفكر بتعيين ياريف ليفين رئيسا مؤقتا للكنيست
أكد مسؤولون كبار في حزب "الليكود" الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو يفكر في تعيين ياريف ليفين رئيسا مؤقتا للكنيست؛ وذلك بسبب الخلافات الداخلية بالحزب، والتي تقف عائقا أمام اختيار رئيس دائم للكنيست.
وقال المسؤولون في الليكود، إن "ذلك بسبب عدم القدرة على اتخاذ نتنياهو قرارا نهائيا بشأن الشخصية التي ستشغل منصب رئيس الكنيست، في الجلسة التي ستعقد غدا الإثنين"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت الصحيفة: "بسبب كثرة المرشحين وعدم قدرة نتنياهو على الاختيار بينهم، قد يتم تعيين ليفين رئيسا مؤقتا"، مشيرة إلى أن أعضاء الكنيست دودي أمسالم، وأوفير أوكوني، ويوآف كيش، وداني دانون، وأمير أوحانا، من أبرز المرشحين للمنصب.
وأضافت الصحيفة، أن "تعيين رئيس الكنيست أمر مهم وحاسم لنتنياهو؛ وذلك من أجل دفع القوانين المتعلقة بتشكيل حكومته، خاصة بعد حصوله على 10 أيام إضافية لتشكيلها من قبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ".
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن "رئيس الكنيست المنتهية ولايته ميكي ليفي سيقوم غدا بأداء مهامه للمرة الأخيرة عندما يطرح للتصويت تعيين رئيس جديد للكنيست نيابة عن الحكومة الـ 37 والتي ستكون برئاسة نتنياهو".
ولفتت الصحيفة إلى أن "رئيس الكنيست الجديد سيعمل في الأيام المقبلة حتى تشكيل الحكومة الجديدة من أجل تسريع تمرير مشروع القانون الذي يؤهل زعيم حزب شاس أرييه درعي ليكون وزيرا بالحكومة المقبلة".
ووفق الصحيفة العبرية، فإن "رئيس الكنيست الجديد سيعمل أيضا على تمرير مشروع القانون المتعلق بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي بالحكومة المقبلة، وهو المنصب الذي سيشغله زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتمار بن غفير".