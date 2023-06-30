الاتحاد الأوروبي سيقدم التزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا

وأعلنوا في بيان لخص نتائج القمة، أنهم سيدرسون على وجه السرعة شكل تلك الالتزامات.

وشدد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يكون الدعم العسكري لأوكرانيا، طويل الأمد، لافتاً إلى أن الاتحاد قد يؤسس صندوقاً للدفاع الأوكراني على غرار صندوق السلام.

وبيّن أن هذه الجهود يمكن أن تكون استكمالاً للدعم القائم من الاتحاد الأوروبي مثل صندوق السلام الأوروبي الذي قدم أسلحة بمليارات اليوروهات لأوكرانيا، وكذلك موّل بعثة تدريبية للقوات الأوكرانية.

ودعا بوريل إلى استمرار "التدريب والتحديث" خصوصاً وأن أوكرانيا تحتاج للالتزامات الأوروبية حتى تواصل ضمان أمنها أثناء الحرب وبعد انتهائها.

وقال دبلوماسيون إن فرنسا، التي تدعو لتعزيز الدور الأمني والدفاعي للاتحاد الأوروبي، اقترحت تعديل نص البيان، ليراعي مخاوف الدول المحايدة عسكرياً وتلك التي تؤيد بشدة التعاون عبر ضفتي الأطلسي، مثل دول البلطيق التي ترى أن حلف شمال الأطلسي هو المسؤول الأساسي عن الأمن الأوروبي مع اضطلاع الولايات المتحدة بدور كبير.

وشدد النص النهائي للبيان على أن الاتحاد الأوروبي "سيسهم مع الشركاء، مع الاحترام الكامل للسياسات الأمنية والدفاعية لدول أعضاء بعينها".