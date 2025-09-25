ترامب يكشف عن نتائج مباحثاته مع أردوغان بشأن الصفقات العسكرية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه أجرى مباحثات "جيدة" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن صفقات السلاح وشراء العتاد العسكري.

وأشاد ترامب بالعلاقات التجارية بين واشنطن وأنقرة، قائلاً: "لدينا علاقات تجارية واسعة مع تركيا، فهي تصنّع منتجات رائعة، نشتري منها الكثير، وهم يشترون منا الكثير".

وحثّ الرئيس الأمريكي نظيره التركي على التوقف عن شراء النفط من روسيا، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب، عقب محادثات مع أردوغان، إنه يعتقد أن تركيا ستوافق على طلبه وقف شراء النفط الروسي، وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي، في إشارة إلى أردوغان: "أعتقد أنه سيوقف ذلك".

من جهته، أعرب الرئيس التركي، الخميس، عن ثقته بتجاوز الصعوبات التي تواجه المنطقة وذلك بالعمل مع نظيره الأمريكي، بحسب "الأناضول".

وقال: "نشهد مساراً مختلفاً في العلاقات التركية الأمريكية سواء خلال فترة ولاية ترامب الأولى أو الثانية".

وأضاف: "أعتقد أننا سنجد فرصة لمناقشة علاقاتنا بشكل مفصل"، مبيناً أن ذلك يشمل الملف الخاص بمقاتلات "إف-35" و"إف-16".